الأمم المتحدة والدولية للهجرة تقدمان مساعدات لعائلات سودانية في مصر

أعلن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة في مصر، اليوم، عن توفير 600 مجموعة من أدوات النظافة الصحية والعائلية للمهاجرين السودانيين، بما في ذلك المستلزمات اليومية المخصصة لاحتياجاتهم.

وجاء في بيان صادر عن الهيئتين، أن المستلزمات العائلية والصحية مهمة في أوقات الأزمات، متوجها بالشكر إلى الدعم المقدم من أستراليا.

وأدت الحرب بالسودان لمقتل نحو 20 ألف شخص وإصابة عشرات الآلاف بجروح، بحسب الأمم المتحدة.

وأسفرت الحرب أيضا عن أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 13 مليون سوداني أجبروا على الفرار من منازلهم منذ اندلاع القتال، ويشمل ذلك أكثر من 2.3 مليون فروا إلى دول الجوار.