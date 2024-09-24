الشرطة الألمانية تطلق حملة لمكافحة تهريب البشر بجنوب غرب ألمانيا

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قامت الشرطة الاتحادية، بتفتيش عقارات في جنوب غرب ألمانيا، في إطار حملة لمكافحة تهريب البشر.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الثلاثاء، إنه قد تم بالفعل تنفيذ أربعة أوامر اعتقال، وتفتيش 24 شقة في مدينة مانهايم وحول كارلسروه وفورمس القريبتين.

ويجري حاليا التحقيق مع مجموعة تضم سبعةأشخاص، يزعم أنهم من مهربي البشر.

وقال المتحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية، إن المجموعة المعنية يزعم أنها جلبت أشخاصا من الشرق الأوسط والقوقاز إلى ألمانيا، وفي بعض الحالات على الأقل، سمحت لهم بالعمل في الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي بدون أن يحملوا تصاريح إقامة.

جدير بالذكر أن الشرطة تقوم بإجراء تحقيقات بشأن العملية المزعومة منذ يناير الماضي، للاشتباه في ارتكاب جرائم لتهريب البشر وتوظيف مهاجرين بدون الحصول على تصاريح إقامة وجرائم احتيال.