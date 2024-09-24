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أعداد جريدة الشروق
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حرب غزة.. الاحتلال يقتحم قرية بدرس غرب رام الله

وفا
نشر في: الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 - 6:58 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 - 6:58 ص

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، قرية بدرس، غرب رام الله.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وانتشرت في شوراعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات حتى إعداد الخبر.


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