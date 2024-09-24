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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، قرية بدرس، غرب رام الله.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وانتشرت في شوراعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات حتى إعداد الخبر.