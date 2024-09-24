 زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب اليابان وتحذيرات من تسونامي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب اليابان وتحذيرات من تسونامي

وكالات
نشر في: الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 - 4:05 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 - 4:05 ص

ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجة صباح يوم الثلاثاء، قبالة جزر إيزو اليابانية، فيما تم إصدار تحذير من حدوث تسونامي.

وحسب ما أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية الرئيسية، وقع الزلزال قبالة جزر إيزو عند الساعة 8:14 بالتوقيت المحلي (2:14 بتوقيت موسكو) على عمق 10 كيلومترات.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن جزر إيزو وجزر أوغاساوارا قد يضربها تسونامي يمكن أن يصل ارتفاعه إلى متر واحد.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار أو إصابات.

وتسببت فيضانات وانزلاقات أرضية يوم الأحد بمصرع شخص وفقدان 11 آخرين على الأقل في وسط اليابان.


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