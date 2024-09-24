تحويلات مرورية بمحور الميثاق بالقاهرة لتنفيذ أعمال بمشروع كوبري سيارات بمحور تحيا مصر

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال رفع الكمرات لمشروع كوبري سيارات بمحور تحيا مصر مروراً بأعلى محور الميثاق.

وسيتم الغلق الكلي لمحور الميثاق بالاتجاهين مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة، حيث سيتم الغلق الكلي لمحور تحيا مصر (مسطح الكوبري المشار إليه) للقادم من محور الميثاق اتجاه ميدان جاردينيا اعتباراً من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 25/9/2024 مع تحويل حركة المرور بالاتجاه الآخر ليعمل بنظام الاتجاهين.

وكذلك الغلق الكلي لمحور الميثاق بالاتجاه القادم من كوبري الفطيم اتجاه الحي العاشر اعتباراً من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً يوم الخميس الموافق 26/9/2024، مع تحويل حركة المرور ليسلك يميناً محور تحيا مصر في الدوران والعودة اتجاه محور الميثاق مرة أخرى، والغلق الكلي لمحور الميثاق في الاتجاه القادم من الحي العاشر اتجاه كوبري الفطيم اعتباراً من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً يوم الجمعة الموافق 27/9/2024، مع تحويل حركة المرور ليسلك يميناً اتجاه خلف نادي توليب الزهراء فالدوران والعودة اتجاه محور الميثاق مرة أخرى.

من جهتها.. تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.