إثيوبيا تبدي قلقها من وصول إمدادات الأسلحة إلى الصومال

أبدت إثيوبيا قلقها من وصول إمدادات الأسلحة إلى الصومال، زاعمة أن «الذخيرة قد تنتقل إلى أيدي المتطرفين».

ونقلت «رويترز» عن وكالة الأنباء الرسمية في إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، قولها إن وزير الخارجية الإثيوبي تاي أتسكي سيلاسي، عبر عن قلقه من «وصول الذخيرة التي يتم تزويد الصومال بها إلى أيدي المتطرفين».

وقال وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور، الاثنين، خلال استقبال شحنة أسلحة ومعدات عسكرية من مصر بميناء مقديشو، إن «الصومال تجاوز المرحلة التي كانت تُفرض عليه الأوامر، وينتظر تأكيدات الآخرين بشأن من يتعامل معه».

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «نحن نعرف مصالحنا، وسنختار بين حلفائنا وأعدائنا.. شكراً مصر»، وذيّل تدوينته بكلمة: «السيادة».