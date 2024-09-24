وزير الخارجية يلتقي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

وهنأ وزير الخارجية، «يانج» بمناسبة توليه مهام منصبه، ووجه له الدعوة لزيارة مصر، مشيراً إلى الأهمية التي توليها مصر لدعم الأمم المتحدة وأجهزتها والعمل الدولي متعدد الأطراف، وجدد التزام مصر بدعم مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.

ورحب وزير الخارجية بمبادرة السكرتير العام للأمم المتحدة بشأن عقد قمة المستقبل، مؤكدا دعم مصر للقمة، ومهنئا رئيس الجمعية بنجاح القمة في اعتماد ميثاق المستقبل، كما أشار إلى الحاجة المُلحة لتعزيز مصداقية الأمم المتحدة الآن أكثر من أي وقتٍ مضى، في ظل ما نشاهده من معايير مزدوجة في التعاطي مع مختلف القضايا الدولية.

وتطرق النقاش إلى عدد من الموضوعات الهامة التي تحظى بأولوية لدى مصر، وفي مقدمتها مسألة إصلاح مجلس الأمن، وعمليات حفظ وبناء السلام، وسبل تقديم الدعم للدول النامية.

واستعرض وزير الخارجية أبرز التطورات الإقليمية وفي مقدمتها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان، محذرا من خطورة مواصلة إسرائيل لنهجها الذي يدفع المنطقة نحو مزيد من الاضطرابات والتصعيد، كما تناول اللقاء التطورات في ليبيا وسوريا واليمن والقرن الإفريقي.