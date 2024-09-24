نزوح مئات العائلات اللبنانية من الجنوب والبقاع وسط قصف إسرائيلي مكثف

نزحت مئات العائلات اللبنانية، الثلاثاء، من الجنوب والبقاع إلى الشمال، بعد اشتداد القصف الإسرائيلي على عدد من المناطق.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بوصول عدد من العائلات النازحة من الجنوب والبقاع إلى عدد من البلدات، حيث قدمت لهم بعض البلديات وهيئات المجتمع المدني كل الحاجات الضرورية.

وحسب وزارة الصحة اللبنانية، فقد أودت غارات الاحتلال منذ الاثنين بحياة أكثر من 492 شخصاً، من بينهم 35 طفلاً 58 سيدة وإصابة 1645 بجروح.

من جهتها، قالت جماعة "حزب الله" اللبنانية، صباح الثلاثاء، إنها شنت عدة هجمات على أهداف عسكرية إسرائيلية شملت مصنع متفجرات على بعد 60 كيلومتراً داخل إسرائيل بوابل من صواريخ "فادي".

وأضافت أنها هاجمت مصنع المتفجرات في حوالي الساعة الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلي ومطار مجيدو العسكري ثلاث مرات خلال مساء الاثنين- الثلاثاء.