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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، بلدة المزرعة الشرقية، شرق رام الله.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.