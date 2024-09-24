حكم ألماني يحصل على 1500 يورو تعويض بسبب كوب من البيرة

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حصل حكم ألماني على تعويض مالي قدره 1500 يورو (1670 دولار) من المحكمة بعد إلقاء أحد المشجعين كوبا من البيرة في وجهه خلال مباراة بدوري الدرجة الثالثة المحلي لكرة القدم العام الماضي.

وأصاب مشجع غاضب لفريق تسيفكاو والذي كان أيضا أحد رعاة النادي، الحكم نيكولاس فينتر خلال فترة الاستراحة في الشوط الأول من مباراة فريقه ضد روت فايس إيسن في نيسان/أبريل 2023.

وقرر الحكم إلغاء المباراة، واعتمد الاتحاد الألماني لكرة القدم فوز فريق إيسن، بينما اتجه الحكم لمقاضاة المشجع مطالبا بتعويض قدره 25 ألف يورو بسبب انتهاك الشخصية التي يكفلها الدستور.

ووافقت محكمة إقليمية في تسفيكاو على التهم لكنها قررت تخفيض التعويض إلى 1500 يورو، اليوم الثلاثاء، استنادا على أحكام مماثلة.

وبإمكان الطرفين الطعن على هذا الحكم أمام جهة قضائية إقليمية أعلى في دريسدن.