جامعة المنصورة تكرم 75 من العلماء والباحثين الفائزين بجوائز الدولة والجامعة

كرمت جامعة المنصورة اليوم الثلاثاء 24، خلال احتفالية عيد العلم الخامس عشر، العلماء والباحثين الفائزين بجوائز الدولة التقديرية وجوائز المرأة التشجيعية، بالإضافة إلى جوائز الأفراد والهيئات، وجوائز الجامعة عن عام 2024، بما في ذلك جائزة الجامعة التقديرية وجائزة الجامعة للتفوق وجائزة الجامعة التشجيعية وأفضل قسم علمي وأفضل رسالة دكتوراه.

حضر الاحتفالية الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق، والدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية الأسبق، والدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة السابق ورئيس جامعة هيرتفورد شاير البريطانية، والدكتور السعيد عبد الهادي، رئيس جامعة حورس، والدكتور أحمد أمين حمزة، رئيس مجلس أمناء جامعة المنصورة الجديدة، والدكتور محمد ربيع ناصر، رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، والدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وقال الدكتور شريف يوسف خاطر إن احتفالية عيد العلم الخامس عشر تهدف لتكريم رموز وعلماء جامعة المنصورة الذين يستحقون الاعتزاز والفخر بجهودهم الدؤوبة وعملهم الجاد في إعلاء شأن الجامعة بين جامعات مصر والعالم. كما تهدف الاحتفالية إلى تشجيع وتكريم العلماء والباحثين المتميزين، تقديرًا لعطائهم وجهودهم في مختلف المجالات العلمية والعملية، وما حققوه من إنجازات علمية وبحثية في المحافل المحلية والدولية، مع التأكيد على مكانة العلم والعلماء في الدولة المصرية.

وأوضح أن مجتمع المعرفة القائم على التعليم والبحث العلمي والابتكار هو أحد أهم أهداف الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كان الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي والابتكار ولا يزال من أولويات الدولة. كما أشار إلى دعم الجامعة الكامل لعلمائها وباحثيها وتوفير البيئة المناسبة للبحث العلمي والابتكار وتطبيق العلوم والتكنولوجيا، والتركيز على المجالات التي تحظى باهتمام محلي وعالمي، مما يعكس إيمان الجامعة بأن العلم والتعليم هما أساس النهوض بالمجتمع والعمل على تنميته.

وأشار خاطر إلى اهتمام الجامعة بتطوير المنظومة التعليمية لضمان تعليم جيد يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمتطلبات المجتمع وسوق العمل المحلي والدولي، ويسهم في تخريج أجيال قادرة على الإبداع والابتكار والمنافسة. وأكد أن جامعة المنصورة تضم نخبة متميزة من العلماء والأساتذة والباحثين في مختلف المجالات، الذين ساهموا في إثراء منظومة البحث العلمي ورفع ريادة الجامعة في التصنيفات الدولية بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى مساهمتهم في دفع عجلة التنمية من خلال أبحاثهم العلمية الجادة والمثمرة.

وعبر رئيس الجامعة عن دعمه لعلماء جامعة المنصورة وتوفير كافة السبل لهم للمساهمة بعلمهم وأبحاثهم في المجالات ذات الأولوية، معتبرًا أنهم عماد النهضة العلمية والتعليمية التي تتطلع إليها الدولة، مؤكدًا ثقته في قدرتهم على مواصلة العطاء من أجل مصر وأبنائها.

واستعرض الدكتور طارق غلوش الرؤية المستقبلية لقطاع الدراسات العليا، مشيرًا إلى أنها نتيجة جهود الإدارات المتعاقبة والعلماء والباحثين داخل الجامعة، بما وصلت إليه من مكانة مرموقة. وأكد على عمل قطاع الدراسات العليا على وضع رؤية استراتيجية لمواكبة تطورات العصر وتلائم الواقع.

وقال إن القطاع يهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف، منها تدويل الجامعة من خلال إقامة شراكات مع مؤسسات عالمية، وتشجيع الأبحاث المشتركة وتقديم برامج جديدة، والعمل على رفع التصنيف الدولي للجامعة. كما أكد أن الجامعة تمتلك العديد من العوامل التي تعزز قدرتها على التدويل، مثل البنية التحتية الرقمية والخدمات المقدمة للباحثين ووجود 61 عالمًا من جامعة المنصورة في قائمة ستانفورد للعلماء الأكثر تأثيرًا في العالم، بالإضافة إلى السمعة الأكاديمية المميزة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأعلن عن قرار مجلس الجامعة بإنشاء كلية الدراسات العليا لتضم برامج متنوعة بالشراكة مع جهات أجنبية مرموقة، لتخريج كوادر بشرية مؤهلة في مجال البحث العلمي. كما صدر قرار بإنشاء مدينة بحوث تحتوي على مراكز تميز بحثية ومختبرات وحاضنات بحثية لدعم منظومة البحث العلمي.

وذكر أهم الخطوات التي اتخذتها الجامعة، وهي إنشاء منصة عالمية لقطاع الدراسات العليا على غرار المنصات العالمية لنشر المعرفة والبحث العلمي والمؤتمرات. وأعلن عن إطلاقها رسميًا تحت اسم (Knowture)، وهي منصة رقمية خاصة بجامعة المنصورة تهدف إلى تطوير تجربة التعليم العالي، وقد تم إطلاقها ومسجل عليها العديد من المحاضرات لعلماء من جامعة المنصورة والجامعات العالمية المرموقة.

وتهدف المنصة إلى تعزيز التكنولوجيا والابتكار، وتعزيز التواصل الدولي والثقافي، ودعم الصورة الذهنية لجامعة المنصورة دوليًا، وتسهيل التواصل مع الجامعات والجهات الأجنبية من خلال عرض المحاضرات لأساتذة في جامعات مرموقة.

قدم إسلام شبانة، مدير برامج التعليم في المجلس الثقافي البريطاني، ممثلًا عن شركاء النجاح من الهيئات المحلية والدولية، البرامج التي يقدمها المجلس بالشراكة مع الجامعات والهيئات المحلية والدولية، لخلق الفرص للباحثين، وبرامج الشراكة مع الجامعات العالمية في مجال التعليم العالي، وتمويل المشروعات المميزة بين الجامعات داخل مصر وفي المملكة المتحدة.

وقد تصدر قائمة المكرمين خلال فعاليات الاحتفالية اليوم رموز الجامعة وعلمائها الأجلاء، منهم:

الدكتور محمد أحمد غنيم، أستاذ أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، والحائز على جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل إنتاج علمي في مجال الريادة والابتكار.

الدكتور أحمد أمين حمزة، أستاذ الفيزياء بكلية العلوم ورئيس جامعة المنصورة الأسبق.

الدكتور أحمد جمال الدين موسى، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنصورة ورئيس جامعة المنصورة الأسبق والفائز بجائزة الجامعة التقديرية في مجال العلوم الإنسانية والفنون والأدب.

الدكتور محمد عبد الوهاب، أستاذ جراحة الجهاز الهضمي والكبد بجامعة المنصورة، ورئيس الجمعية العمومية لجراحة الجهاز الهضمي والأورام، والحاصل على وسام ديمخوف بروسيا لعام 2024.

الدكتور محمد عبد الحافظ محمد الفار، أستاذ الكيمياء الحيوية بكلية العلوم جامعة المنصورة وضيف شرف المؤتمر العالمي للسرطان ببراغ ودبي.

الدكتور أحمد عبد الرحمن شقير، أستاذ أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، والحائز على جائزة الطبيب العربي للعام 2023.

الدكتور تامر سمير أبو السعد، الرئيس المنتخب للجمعية الدولية لعلوم واضطرابات التخاطب.

الأستاذ الدكتور هشام سلام، مؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية.

الدكتور باسل رفقي عبد الفتاح، أستاذ جراحة الأورام بجامعة المنصورة، أول طبيب مصري عضو بالجمعية الأوروبية للأورام النسائية ESGO للعام 2023.