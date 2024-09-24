 اللجنة الأولمبية: الزمالك أرسل اسم فتوح للسفر للسعودية..وطلبنا إقرار قانوني لاعتماده - بوابة الشروق
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اللجنة الأولمبية: الزمالك أرسل اسم فتوح للسفر للسعودية..وطلبنا إقرار قانوني لاعتماده

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 - 12:34 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 - 12:34 ص

أكد محمد الأسيوطي، المستشار القانوني للجنة الأولمبية، أنه لم يتم رفض سفر أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للسعودية.

أضاف الأسيوطي في تصريحات لبرنامج "+90" على قناة "النهار":" في موقف فتوح كان لابد من الزمالك إقرار مسؤولية قانونية بسفر اللاعب وعرض الأمر على الوزارة".

تابع الأسيوطي:"الزمالك أرسل الكشف به أحمد فتوح ولكننا طالبناه أيضًا بوجود إقرار قانوني فقط، ولو أرسل هذا الإقرار سوف أعتمد سفره".

اختتم الأسيوطي:" الزمالك بعد ذلك أرسل كشف آخر وكان خالي من اسم اللاعب، ولكن حال إرسال الإقرار كان بكل تأكيد سوف يتم اعتماده".


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