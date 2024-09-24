أكد محمد الأسيوطي، المستشار القانوني للجنة الأولمبية، أنه لم يتم رفض سفر أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للسعودية.
أضاف الأسيوطي في تصريحات لبرنامج "+90" على قناة "النهار":" في موقف فتوح كان لابد من الزمالك إقرار مسؤولية قانونية بسفر اللاعب وعرض الأمر على الوزارة".
تابع الأسيوطي:"الزمالك أرسل الكشف به أحمد فتوح ولكننا طالبناه أيضًا بوجود إقرار قانوني فقط، ولو أرسل هذا الإقرار سوف أعتمد سفره".
اختتم الأسيوطي:" الزمالك بعد ذلك أرسل كشف آخر وكان خالي من اسم اللاعب، ولكن حال إرسال الإقرار كان بكل تأكيد سوف يتم اعتماده".