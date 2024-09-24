تدفق النازحين من لبنان على الحدود السورية

شهدت مناطق الحدود السورية اللبنانية مساء اليوم حركة نزوح كثيفة بالتزامن مع القصف الإسرائيلي على منطقة الهرمل بالبقاع في الجانب اللبناني من الحدود.



ووثقت صور متداولة لم نتأكد من صحتها من الحدود السورية اللبنانية بمنطقة القصير، ازدحاما كبيرا للسيارات وتدفقا للنازحين في الجانب اللبناني من الحدود.



وشهدت الطريق بين بيروت ودمشق ازديادا ملحوظا في الحركة، الاثنين، وكذلك خلال الأيام القليلة الماضية.

وارتفعت حدة وتيرة القصف الإسرائيلي يوم الاثنين على لبنان حيث نفذ الجيش غارات مكثفة على بلدات جنوبية وطال القصف منطقة البقاع بالإضافة إلى مدينة جبيل وذلك للمرة الأولى.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الاثنين، مقتل 356 شخصا بينهم أطفال وإصابة أكثر من 1246 في حصيلة محدثة للغارات الإسرائيلية منذ صباح اليوم على مختلف مناطق لبنان.

وتعد العمليات الإسرائيلية يوم الاثنين 23 سبتمبر في لبنان أخطر تصعيد منذ انخراط حزب الله في الحرب التي تفجرت في غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي.



هذا وأعلنت حكومة نتنياهو بشكل عاجل حالة الطوارئ لمدة أسبوع في كل أنحاء إسرائيل، علما أنها دخلت حيز التنفيذ فورا.