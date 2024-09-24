تراجع تدفق النفط الروسي يدفع الأرباح إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر

تراجعت شحنات النفط الخام الروسي إلى أدنى مستوى لها منذ الأسبوع الأخير في يوليو الماضي، ما أدى إلى تراجع الدخل الإجمالي للبلاد من تلك التجارة الحساسة إلى أدنى مستوى له في غضون نحو ثمانية أشهر، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للانباء اليوم الثلاثاء.

وقالت بلومبرج إن متوسط كميات النفط الخام في أربعة أسابيع تراجعت إلى 3 ملايين و100 ألف برميل يوميا في الأسبوع حتى 22 سبتمبر ، بانخفاض 115000 برميل في اليوم عن الفترة السابقة.

وتراجعت التدفقات الأسبوعية ، التي عادة ما تكون أكثر تقلباً، بنحو 390 ألف برميل. وأوضحت بلومبرج أن الفجوة في النشاط التي استمرت لمدة أربعة أيام في محطة تصدير كوزمينو على ساحل المحيط الهادئ الروسي تؤكد تسبب أعمال الصيانة في الميناء ، أو خط الأنابيب الذي يمده بالنفط ، في حدوث تراجع كبير في تدفقات النفط الشرقية في البلاد.

وتقلص الدخل الإجمالي إلى أدنى مستوى له منذ أواخر يناير في التدفقات على أساس كل أسبوع وكل أربعة أسابيع على حد سواء، حيث إن تراجع الكميات فاق أول مكاسب لخام الأورال في ثلاثة أسابيع. ودفعت هذه الدفعة البالغة 3 دولارات للبرميل الواحد ، سعر النفط مرة أخرى فوق سقف الـستين دولارا الذي فرضته مجموعة الدول السبع الكبرى على موسكو كعقاب لها على غزو أوكرانيا.

وزادت الولايات المتحدة من ضغطها على الكرملين بسبب هبوط أسعار النفط في الآونة الأخيرة. وطلب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية من شركة تأمين شحن واحدة على الأقل معلومات عن 14 شركة يشتبه في أنها ربما تكون قد انتهكت العقوبات على النفط الروسي.