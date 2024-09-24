استُشهد مواطن وأصيب آخران، مساء اليوم الإثنين، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل وفا باستشهاد المواطن وسام شراب وإصابة مواطنين آخرين في قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة الضابطة شرق خان يونس، وجرى نقلهم إلى المستشفى الأوروبي في المدينة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط القطاع، بوصول إصابتين جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة نوفل شرق المخيم.

كما أصيب عدد من المواطنين جراء استهدافهم بقنبلة من طائرات الاحتلال المسيّرة في شارع الصناعة بحي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في المدينة.

وكان طفل استُشهد وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف طائرات مسيرة "كواد كابتر" تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في بلدة خزاعة شرق خان يونس.

كما استشهد خمسة مواطنين بينهم أطفال وأصيب آخرون بجروح فجر اليوم، في قصف للاحتلال على دير البلح وسط قطاع غزة، فيما استُشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، إثر قصف للاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر من 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,431 مواطنا، وإصابة 95,818 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.