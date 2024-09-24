باكستان: لم يصدر بعد قرار بشأن إحالة عمران خان للمحاكمة العسكرية

أبلغ المدعي العام الإضافي الباكستاني منور إقبال دوجال المحكمة العليا في إسلام أباد اليوم الثلاثاء، بأنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرار بشأن المحاكمة العسكرية المحتملة لمؤسس حركة الإنصاف الباكستانية عمران خان، حسبما أفادت قناة جيو نيوز الإخبارية .

وكانت المحكمة لدى سماعها التماسا من رئيس الوزراء السابق في جلستها بتاريخ 16 سبتمبر الجاري، أصدرت أمرا لوزارة الدفاع بإعطاء موقف واضح بشأن محاكمة عمران خان أمام المحكمة العسكرية في الجلسة التالية المقررة اليوم 24 سبتمبر، ولكن الوزارة طلبت منحها وقتا بشأن ذلك.

وكان مؤسس حركة الإنصاف قد تقدم بالتماس ضد المحاكمات العسكرية في قضية أحداث 9 مايو التي شهدت أعمال تخريب للمنشآت العسكرية بعد اعتقاله في قضية فساد في عام 2023.

وجاء التماس خان إثر تصريحات أدلى بها كبار مسؤولي الحكومة، ومن بينهم وزير الدفاع خواجة محمد آصف ووزير القانون والعدل عزام نظير تارار التي غذت شائعات عن محاكمته العسكرية ، بسبب تورطه المزعوم في أحداث الشغب في 9 مايو.