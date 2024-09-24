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الخميس.. محمود عبدالحميد يغني في بيت السحيمي


نشر في: الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 - 3:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 - 3:39 م

يقيم مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية طربية جديدة للفنان محمود عبد الحميد وفرقته الموسيقية ، وذلك في الثامنة مساء بعد غد الخميس.

يغني عبد الحميد من أعمال كبار الملحنين مثل سيد درويش ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش ومحمد الموجي وغيرهم منها: فكروني، ليه يا قلبي ليه، بقى عايز تنساني ورمش عينه..

وغيرها، ولكبار نجوم الطرب مثل: أم كلثوم وليلى مراد وعبد الحليم حافظ وفايزة أحمد ووديع الصافي ومحرم فؤاد ونجاة الصغيرة..

يذكر أن محمود عبد الحميد خريج المعهد العالي للموسيقي العربية قسم غناء، تم اعتماده كمطرب بالإذاعة المصرية عام 1993م، ويعمل حاليا كصوليست بفرقة "عبد الحليم نويرة" التابعة لدار الأوبرا المصرية.

شارك في العديد من المهرجانات الغنائية الدولية بمصر وخارجها منها: منها تونس، لبنان، الأردن، المغرب، الدانمارك، كما شارك في معهد العالم العربي بباريس بتقديم فاصل كامل من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

 

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