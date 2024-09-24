سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة طمون، جنوب شرق طوباس.

وأفادت مراسلة وكالة وفا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدة دوريات عسكرية من الجهة الشرقية، قادمة من بوابة عاطوف