 حرب غزة.. الاحتلال يقتحم بلدة طمون - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حرب غزة.. الاحتلال يقتحم بلدة طمون

وفا
نشر في: الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 - 5:31 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 - 5:31 ص

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة طمون، جنوب شرق طوباس.

وأفادت مراسلة وكالة وفا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدة دوريات عسكرية من الجهة الشرقية، قادمة من بوابة عاطوف


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