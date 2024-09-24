إطلاق مبادرة للتعريف بطرق إعادة تدوير الورق لصنع الحقائب في جامعة مطروح

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، إن كلية التربية للطفولة المبكرة أطلقت مبادرة للتعريف بطرق إعادة تدوير الورق لصنع الحقائب.

وأوضح رئيس جامعة مطروح، في بيان اليوم الثلاثاء، أن المبادرة التي أطلقتها الجامعة تأتي ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، حيث تم عرض مسرح عرائس تعليمي لتنمية بعض المفاهيم الرياضية واللغوية والسلوكية، بالإضافة إلى اللعب بالكتاب التفاعلي لمعرفة التطابق والتصنيف والترتيب، وكذلك ألعاب حركية لتنمية التآزر البصري الحركي والتوازن، والتأكيد على تنمية المفاهيم الرياضية واللغوية.

فيما تم مقابلة عدد من المعلمات للوقوف على المشاكل السلوكية والتعليمية التي يعاني منها الطلاب، حيث أسفرت المقابلة عن وجود صعوبات تعلم في الحساب والقراءة والكتابة، كما أن بعض الأطفال يعانون من فرط الحركة إلى جانب بعض المشاكل السلوكية.