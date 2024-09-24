أعلنت مصلحة الجمارك الإيرانية عن إحصائيات صادرات منتجات الصلب خلال الأشهر الـ 6 الاولى من العام الجاري (العام الايراني بدأ في 20 من مارس)، والتي تم بموجبها تصدير 7ر5 مليون طن من منتجات الصلب ومصنوعاته بقيمة 2 مليار و900 مليون دولار من البلاد.

وأفادت وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، اليوم الثلاثاء، بانخفاض كمية منتجات الصلب المصدرة خلال الأشهر الستة الاولى من العام الجاري بنسبة 13% من حيث الوزن و14% من حيث القيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب التقرير، تعد سبائك الحديد والصلب بقيمة 730 مليون دولار، وحديد التسليح بقيمة 571 مليون دولار، وصفائح الفولاذ بقيمة 210 مليون دولار، والمنتجات نصف المصنعة من الحديد أو الفولاذ بقيمة 151 مليون دولار، والأنابيب أو المقاطع الفولاذية المجوفة بقيمة 143 مليون دولار، صادرات منتجات الصلب الرئيسية الخمسة.

وتمثل هذه المنتجات الخمسة إجمالي 8ر1 مليار دولار من قيمة صادرات ايران من منتجات الصلب.