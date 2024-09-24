السويد تتهم إيران بإرسال رسائل نصية انتقامية بعد حرق القرآن الكريم

قالت السلطات السويدية، اليوم الثلاثاء، إن إيران ردت على حرق المصحف في السويد العام الماضي، من خلال اختراق واسع النطاق لخدمة الرسائل القصيرة.

وأوضحت هيئة الادعاء السويدية، أنه ثمة قراصنة إيرانيين تمكنوا من السيطرة على خدمة الرسائل النصية القصيرة الرئيسية الخاصة بإحدى الشركات السويدية، وأرسلوا نحو 15 ألف رسالة باللغة السويدية تدعوا إلى "الانتقام" لحرق المصحف.

ومن جانبه، أفاد المدعي العام ماتس ليونجكفيست، بأن الحرس الثوري الإيراني شبه العسكري نفذ العملية، مضيفا أن جهاز الأمن السويدي تمكن من التعرف على العديد من المخترقين.

وقال ليونجكفيست إن الهدف من وراء العملية هو التأثير على الرأي العام وإثارة الفتنة داخل المجتمع السويدي.

ولم ترد إيران على الفور على هذه الاتهامات.