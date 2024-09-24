 فنادق بيروت تعج بآلاف الأسر الفارة من جنوب لبنان بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية - بوابة الشروق
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فنادق بيروت تعج بآلاف الأسر الفارة من جنوب لبنان بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية

بيروت - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 - 12:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 - 12:50 م

امتلأت الفنادق في أنحاء العاصمة بيروت بآلاف الأسر التي فرت من جنوب لبنان، على إثر الغارات الجوية الإسرائيلية الدموية، انتظارا لما قد يحدث لاحقا.

وقالت فاطمة عزالدين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الثلاثاء، "لقد هربنا فقط بالملابس التي نرتديها، وبعض المستلزمات الضرورية في حقيبة صغيرة، وقام أخي الذي يعيش في الخارج بحجز غرفتين لنا في أحد الفنادق".

وأوضحت فاطمة أنها أمضت أمس الاثنين، 10 ساعات على طريق سريع مزدحم يربط بين جنوب لبنان وبيروت.

وقالت "الغارات الجوية استهدفت مبنى مجاور لمنزلنا في منطقة حوش بالقرب من صور، وتعرض المنزل لأضرار جسيمة، بالاضافة إلى مقتل وإصابة بعض الأشخاص الذي ن كانوا داخل المبنى".

ولا يزال الأشخاص الفارون من الغارات الجوية في جنوب لبنان، يتدفقون إلى العاصمة اليوم الثلاثاء، مع حدوث اختناقات مرورية على الطرق المؤدية إلى جنوب بيروت.


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