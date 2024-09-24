أعلن الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، أن جامعة الأزهر ستنفذ قافلة طبية مكبرة بالمجان، لعلاج المواطنين من أهالي الحسنة ونخل والقرى التابعة لمدة 3 أيام، بدءًا من يوم الخميس المقبل حتى مساء السبت.

وأشار "بدر"، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن القافلة تضم عددًا من أساتذة جامعة الأزهر في التخصصات المختلفة، وأنه سوف يتم تحويل الحالات التي تحتاج عمليات إلى مستشفى نخل لمتابعة أجراء العمليات والعلاج الكامل.

من جانبه أوضح الدكتور أسامة وكيل مديرية الصحة، أن القافلة تضم التخصصات التالية: "القلب، رمد، أطفال، جلدية، نساء وتوليد، وأمراض نساء، أنف أذن وحنجرة، باطنة، مسالك، عظام، جراحة عامة، وجهاز هضمي، أسنان، نفسية وعصبية"، بالإضافة إلى ذلك الكشف عن أورام الثدي.

وأوضح أن الكشف الطبي والعلاج بالمجان، وفي حال وجود حالات تحتاج إجراء أي عمليات سيتم تحويل الحالات إلى مستشفى نخل المركزي لإجراء العمليات، والعمل على تقديم العلاج المجاني بالكامل.