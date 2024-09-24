تغيير ملعب مباراة ويمبلدون ونيوكاسل في كأس الرابطة

تقرر نقل مباراة ويمبلدون ونيوكاسل في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، وذلك بعد تأثر ملعب ويمبلدون بالفيضان.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الدور الثالث من البطولة في ملعب "شيري رود ريكوردز" غدا الثلاثاء، لكنها الآن سيتم نقلها لتلعب في الشمال الشرقي بعد سبعة أيام.

وقالت رابطة الأندية في بيان لها اليوم الاثنين: "بعد التنسيق مع الناديين ومراجعة اللائحة، تقرر نقل المباراة لتقام في ملعب سانت جيمس بارك".

وأوضحت الرابطة أن مباراة ويمبلدون أمام كرو أليكساندرا في بطولة دوري الدرجة الثانية، والتي كان من المقرر إقامتها في نفس اليوم سيتم تحديد موعد آخر لها.