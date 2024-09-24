الأردن يعلّق الرحلات الجوية إلى بيروت

أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني يوم الاثنين 23 سبتمبر تعليق الرحلات الجوية التي تشغلها شركات الطيران الأردنية إلى بيروت حتى إشعار آخر.



وقالت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني:"حفاظا على سلامة وأمن الطيران المدني وفي ضوء تزايد التوترات الإقليمية في المنطقة، وبعد تقييم المخاطر وفقا للمعايير الخاصة بسلامة الطيران المدني المتبعة عالميا ومحليا، اتخذت الهيئة قرارا بإيقاف تشغيل رحلات شركات الطيران الأردنية إلى بيروت حتى إشعار آخر".



وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية يوم الاثنين مقتل 492 شخصا بينهم 35 طفلا 58 سيدة وإصابة أكثر من 1645 في حصيلة محدثة للغارات الإسرائيلية منذ صباح الاثنين 23 سبتمبر على مناطق مختلفة في لبنان.

وتعد هذه الحصيلة الأعلى في يوم واحد منذ بدء المواجهات بين حزب الله وإسرائيل في 8 أكتوبر 2023.

ودخلت الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني مرحلة جديدة بشن طائرات الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على مدار اليوم على أماكن متفرقة في لبنان قابلها رد بوابل من الصواريخ أطلقها حزب الله بلغ عمق بعضها 100 كم.

وتعد العمليات الإسرائيلية يوم الاثنين 23 سبتمبر في لبنان أخطر تصعيد منذ انخراط حزب الله في الحرب التي تفجرت في غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي.

جدير بالذكر أن حكومة نتنياهو أعلنت بشكل عاجل حالة الطوارئ لمدة أسبوع في كل أنحاء إسرائيل، علما أنها دخلت حيز التنفيذ فورا، تحسبا لرد من حزب الله عقب استهداف علي كركي.