أعرب ستيفانو بيولي، المدير الفني للنصر، عن سعادته بالفوز الذي حققه العالمي على الحزم في كأس خادم الحرمين الشريفين، مشيرا إلى احتياجه إلى الوقت للتعرف على الفريق جيدا.

نجح النصر في تخطي عقبة الحزم بالفوز عليه بنتيحة 2-1، في دور الـ32 والتأهل للدور ثمن النهائي بكأس خادم الحرمين الشريفين.

قال ستيفانو بيولي في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لنادي «النصر» على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»:" أعرف أن جماهير النصر تخلق أجواء رائعة في الملاعب ويرغبون دائما في الفوز نثق بتواجدهم معنا في المباراة القادمة وامتلاء الملعب لدعمنا".

أضاف:" بدأنا المباراة بشكل جيد وكان لدينا أكثر من فرصة للتسجيل ، مع الوقت اختلفت بعض الأمور ، لكن الأهم أن النتيجة إيجابية وحققنا الفوز".

أشار:" بالنسبة لي كانت المباراتين فرصة ضرورية للتعرف على الفريق لعدم وجود وقت، ومع الوقت سنتعرف على الفريق وتفاصيله بشكل أكبر".

أوضح:" كانت هناك بعض النواقص عن المباراة الماضية كان يجب أن تكون أفضل في الاستحواذ، خصوصا حينما لا تكون الكرة معنا".

أتم بيولي:" لماذا نتحدث عن إراحة لاعبين، بل هي فرصة للاعبين آخرين، يجب أن تعطى الفرصة للجميع، سيكون لدينا ثلاث مباريات قادمة الجمعة والاثنين والجمعة ونحن في حاجة لجميع الفريق".