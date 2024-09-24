وزير الخارجية والهجرة يجتمع مع نظيره البولندي في نيويورك

عقد الدكتور بدر عبد العاطي لقاءً يوم ٢٤ سبتمبر في نيويورك مع وزير الخارجية البولندي Radosław Sikorski، وذلك خلال حضورهما لفعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأبرز الدكتور عبد العاطي التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، مبدياً تطلع مصر للدعم البولندي في استمرارية وتطوير هذه العلاقات، خاصة مع تولي بولندا رئاسة الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام ٢٠٢٥، معرباً عن اهتمام مصر بعقد الجولة القادمة من المشاورات السياسية بين البلدين والمقرر أن تستضيفها القاهرة، وكذلك عقد الجولة الأولى من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في وارسو والمقررة في ديسمبر القادم، خاصة بعد الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي وما توفره من حوافز وضمانات للاستثمارات الأوروبية في مصر.

وأشار وزير الخارجية إلى نجاح التجارب الاستثمارية البولندية في مصر، معرباً عن التطلع في أن يتم التوسع بشأنها من خلال إقامة منطقة صناعية بولندية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

كما أكد الاهتمام بزيادة معدلات السياحة البولندية التي تمثل جزءاً كبيراً من السياحة الأوروبية الوافدة إلى مصر.

كما تم التطرق إلى العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث عبر الدكتور بدر عبد العاطي عن الارتياح لتطور العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، وما تشهده من تقدم ملموس على مدار الفترة الماضية، معرباً عن تطلع الجانب المصري لتسريع تحويل الشريحة الأولى من الحزمة التمويلية التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين باجمالي مليار يورو، وبدء العمل على الانتهاء من التفاوض على الشريحة الثانية من الحزمة باجمالي ٤ مليارات يورو.