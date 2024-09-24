زيلينسكي يسعى لحشد الدعم للبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا

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سعى الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، لحشد الاستثمارات لقطاع الطاقة المتضرر في بلاده، وذلك خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة خلال لقائه مع ممثلي الأعمال.

وكتب زيلينسكي عبر منصة "إكس" صباح اليوم الثلاثاء: "التركيز الأساسي هو إعداد نظام الطاقة في أوكرانيا لفصل الشتاء".

ونتيجة للضرر الناجم عن هجوم روسيا على أوكرانيا، تخشى كييف من انقطاع الكهرباء مجددا هذا الشتاء.

واقترح زيلينسكي حوافز خاصة. وقال في رسالة مصورة: "هذا اقتراح مننا. هذه إحدى نقاط خطتنا لتحقيق الانتصار".

وحضر اللقاء في نيويورك ممثلون من شركات الطاقة والتمويل والتأمين، بالإضافة إلى سامانثا باور مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.