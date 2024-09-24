وكالات أممية تدعو لإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة

جدد رؤساء العديد من الوكالات الأممية والدولية، مطالبهم بإنهاء "المعاناة الإنسانية المروعة والكارثة الإنسانية في غزة".

ودعا رؤساء "اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات" في بيان لهم، مساء اليوم الاثنين، بشكل عاجل إلى وقف إطلاق نار مستدام وفوري وغير مشروط باعتباره "السبيل الوحيد لإنهاء معاناة المدنيين وإنقاذ الأرواح".

وأشاروا إلى أن أكثر من 41 ألف فلسطيني استشهدوا في غزة - غالبيتهم من المدنيين "وفي بعض الأحيان أسر بأكملها"- بينما أصيب أكثر من 95 ألف شخص، سيحتاج ربعهم إلى إعادة تأهيل ورعاية متخصصة مدى الحياة.

وأضافوا أن أكثر من مليوني فلسطيني يفتقرون إلى الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، في حين يحوم خطر المجاعة على غزة.

وحثوا زعماء العالم على استخدام نفوذهم لضمان احترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي وأحكام مـحكمة العدل الدولية - "من خلال الضغط الدبلوماسي والتعاون في إنهاء الإفلات من العقاب".