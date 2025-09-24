الاحتلال يصيب طفلا في إذنا غرب الخليل ويواصل اقتحامه لعدد من البلدات

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، ولاحق المواطنين على مدخل بلدة إذنا، فيما حول منزلا في بلدة بيت عوا لثكنة عسكرية.

وقال رئيس مركز الهلال الأحمر في بلدة إذنا معمر طميزي، إن قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل البلدة الرئيسي، أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين ومركباتهم، ما أدى إلى إصابة طفل بكسور في يده جراء إصابته بقنبلة غاز، وتم نقله إلى مستشفى دورا لتلقي العلاج، فيما اصيب آخرون بالاختناق.

كما حولت قوات الاحتلال التي تواصل اقتحامها لمنازل المواطنين في بلدة بيت عوا غرب الخليل، منزلا لثكنة عسكرية، ونكلت بالمواطنين، واوقفت المواطنين وفتشت مركباتهم، كما اقتحمت بلدتي سعير، وبيت امر.

وتشهد مدينة الخليل، وبلداتها ومخيماتها عملية اقتحام وتفتيش واسعة، تخللها استيلاء على عدد من المنازل، وإغلاق المحال التجارية، وتفتيش منازل المواطنين ومركباتهم