 قطر تشارك في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بشأن مبدأ المسئولية عن الحماية - بوابة الشروق
الأربعاء 24 سبتمبر 2025 12:49 م القاهرة
قطر تشارك في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بشأن مبدأ المسئولية عن الحماية

هنوف بنت عبدالرحمن
نيويورك (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 24 سبتمبر 2025 - 12:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 سبتمبر 2025 - 12:20 م

شاركت دولة قطر اليوم الأربعاء، في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بشأن مبدأ "المسئولية عن الحماية"، الذي انعقد على هامش أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

ومثلت دولة قطر في الاجتماع، هنوف بنت عبدالرحمن آل ثاني، مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية.

واعتمد مفهوم "مسئولية الحماية" مؤتمر القمة العالمي لرؤساء الدول والحكومات في عام 2005.

وبموجب هذا المفهوم تقـع مسئولية حماية السكان من جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي في المقام الأول على عاتق الدولة، غير أن المجتمع الدولي يتحمل هذه المسؤولية إذا كانت الدولة غير راغبة أو قادرة على توفير هذه الحماية.


