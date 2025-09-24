المفوضية الأوروبية تعتزم اقتراح فرض رسوم جمركية إضافية على النفط الروسي

قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إن المفوضية تعتزم الكشف "في الوقت المناسب" عن خطط لزيادة الرسوم الجمركية على النفط الذي يستورده الاتحاد الأوروبي من روسيا .

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أمس الثلاثاء، عقب محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك، إنها والرئيس الأمريكي اتفقا على ضرورة تقليص إيرادات روسيا من الوقود الأحفوري بسرعة.

ويأتي الإعلان عن هذه الخطوة بعد انتقادات متكررة من جانب ترامب، الذي يتهم أوروبا بالمساهمة في تمويل حرب روسيا ضد أوكرانيا من خلال استمرارها في شراء الطاقة من موسكو.

وقال ترامب، مؤخرا، إن الولايات المتحدة قد تشارك في عقوبات جديدة على روسيا إذا أوقفت أوروبا شراء الطاقة من موسكو بشكل كامل.

غير أن المجر وسلوفاكيا، وهما عضوان في الاتحاد الأوروبي، رفضتا التخلي عن النفط المستورد عبر الأنابيب من روسيا.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إن الاقتراح المرتقب بزيادة الرسوم الجمركية على واردات النفط الروسي لن يتطلب موافقة بالإجماع من جانب جميع دول الاتحاد الأوروبي، حيث سيتعين أن يحظى الاقتراح بتأييد أغلبية تمثل 15 من بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27، على أن تشكل هذه الدول ما لا يقل عن 65% من إجمالي سكان الاتحاد.

وفي خطوة منفصلة، أعلنت المفوضية الأوروبية، الأسبوع الماضي، خططا لتقديم موعد فرض حظر على واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال الروسي لمدة عام، ليبدأ مطلع عام 2027، في إطار الحزمة الـ 19 من عقوبات التكتل الأوروبي على موسكو.