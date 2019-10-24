البنك المركزي التركي يخفض معدل الفائدة لثالث مرة على التوالي

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خفض البنك المركزي التركي معدل الفائدة لثالث مرة على التوالي من 50ر16% إلى 14%.

وأرجع البنك قراره في بيان صدر بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك إلى " التحسن المستمر" في النشاط الاقتصادي وتحسن التوقعات بالنسبة لمعدل التضخم.

وجاء في البيان أن البنك ملتزم باتباع "توجه نقدي حذر"، مضيفا أنه سوف يستمر في استخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار وأهداف الاستقرار المالي.

وكان معدل التضخم في تركيا قد تراجع إلى 26ر9 % في سبتمبر، بعدما سجل 15% في أغسطس الماضي، بحسب ما قاله معهد الإحصاءات التركي.

وتوقع البنك أن يبلغ معدل التضخم في نهاية العام 69ر12%.