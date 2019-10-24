محافظ أسيوط يبحث مع وفد مجلس الوزراء تطوير منظومة التوثيق بمركز المعلومات

استقبل اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، بمكتبه، الدكتورة عبير صبحي، مدير مركز التوثيق الاستراتيجىي التابع لمركز معلومات مجلس الوزراء والوفقد المرافق لها، لبحث سبل تطوير منظومة التوثيق الإلكتروني بمركز المعلومات، ومتابعة أعمال تطوير أقسام مركز معلومات المحافظة والتوثيق الميكروفيلمي، وذلك بناء على البروتوكول المبرم بين محافظة أسيوط ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

تفقد المحافظ ووفد مركز التوثيق الاستراتيجى اقسام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة ومركز التوثيق الميكروفيلمي واستمع الى الدور الذي يقومان به في حفظ المعلومات، وتحديثها المستمر لتقديمها لمتخذي وصانعي القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإعداد الخطط المستقبلية والاستراتيجية لخدمة مصالح الدولة والمواطنين، فضلا عن تفقد قسم الذاكرة المؤسسية، والذي تم تفعيله بالتنسيق مع مركز معلومات مجلس الوزراء، لتحديث منظومة العمل في الإدارات المحلية بالمحافظة.

وأكد على دعمه الكامل لتطوير مركز معلومات المحافظة، وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات للمحافظة في كافة القطاعات، وتحليل تلك البيانات للاستفادة منها في مشروعات وخطط التنمية المستدامة وتقديمها للباحثين والدارسين بمختلف الجامعات والمراكز البحثية، فضلا عن توثيق كافة المستندات والوثائق الرسمية بالمحافظة لحفظها وسهولة استرجاعها، والاستفادة منها والحفاظ عليها من الضياع والتلف، من خلال منظومة التوثيق الميكروفيلمي.

وأشار إلى التوسع في إنشاء المراكز التكنولوجية بأحياء ومراكز المحافظة، لميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل الإجراءات بعيدا عن البيروقراطية.

وفي نهاية الزيارة استمع المحافظ ومرافقوه إلى شرح من الدكتورة عبير صبحي، عن نشأة مركز التوثيق الاستراتيجي وأهدافه ومنظومة العمل به والخدمات التي يقدمها للدولة والمواطنين من حصر للوثائق الاستراتيجية، وتسجيل برامج وسياسات التحولات الاقتصادية والاصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر وبناء أساس لذاكرة إلكترونية دعما لجهود الإصلاح والتنمية الاقتصادية والحفاظ على الوثائق الحكومية، للاستفادة منها للتخطيط للمستقبل، وتوفير بيئة خصبة معلوماتية للدارسين والباحثين.