أعلنت المهندسة زكية هلال، رئيسة قطاع الكهرباء بالمدن الجديدة، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن المحولات الكهربائية الخاصة بعدد من المجاورات والأحياء السكنية والمناطق الصناعية بالمدينة؛ لإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة.

وأشار زكية، في تصريحات لها، إلى أنه سيتم فصل التيار عن المحولات الخاصة بالمجاورات السكنية من 54 إلى 66، والمناطق الصناعية C 6، وC 7، وC 8، وإسكان دار مصر وحي الياسمين ومنطقة البنوك.

وأوضحت، أن فترة الانقطاع تبدأ من الساعة 8 صباح غد الجمعة، وحتى الساعة الثانية ظهرًا، وذلك لتنظيف المحولات واستبدال الكابلات القديمة بأخرى جديدة تتحمل الجهد والضغط.