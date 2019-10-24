منظمة العفو الدولية: جيش ميانمار ارتكب أعمالا وحشية في ولاية شان

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير نُشر اليوم الخميس، إن جيش ميانمار ارتكب أعمالا وحشية "قاسية" ضد المدنيين، شملت التعذيب والاحتجاز القسري في ولاية شان بشمال البلاد.

وعلى مدار العام الماضي، اشتبك الجيش مع منظمات مسلحة عرقية في المنطقة النائية، حتى في ظل تطبيق وقف إطلاق نار أحادي من جانب الحكومة. وتقول الحكومة إن العمليات كانت تهدف لمحاربة تجارة المخدرات، في حين تقول الجماعات المتمردة إن العمليات تستهدفهم.

تقول جماعات الأقلية العرقية في منطقة الصراع إنها تتعرض لعقاب قسري على الرغم من عدم وجود صله بينها وبين الجماعات المسلحة.

وقال رجل تم احتجازه في مارس الماضي للمنظمة، إنه عقب أن أخبر الجنود أنه ليس له صله بجيش استقلال كاشين "بدأوا في ضربي وركلي. وأجبروني على نزع ملابسي وهددوني بسكين".

وأشار التقرير إلى فرقة المشاة الخفيفة 99، التي تم اتهامها في السابق بارتكاب أعمال وحشية ضد أفراد الروهينجا في ولاية راخين.

وقال نيكولاس بيكيلين، مدير القسم الخاص بجنوب آسيا في المنظمة: "في أي مكان يتم فيه نشر فرقة المشاة 99 نرى أنماطا مماثلة من الإساءة وارتكاب الجرائم البشعة. هذا يبزر الحاجة الملحة لاتخاذ إجراء دولي لمحاسبة جيش ميانمار- لاسيما كبار قادته".