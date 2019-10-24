علماء يكتشفون قطعا أثرية في اليونان تعود لمدينة طروادة القديمة

كشف علماء الآثار عن صور لبعض القطع الأثرية من مدينة "طروادة" القديمة في اليونان، ومن بين تلك القطع الأثرية -التي استخرجها الخبراء الذين يعملون في مدينة تنيا الواقعة في منطقة "كورينثيا"- بعض المصابيح والأواني والعملات المعدنية المنحوتة وبئر.

وتم بناء مدينة تنيا -وفقًا للأسطورة- لإيواء السجناء بعد حرب طروادة، ثم يعتقد أنها ازدهرت في العصر الروماني.

وأكد العلماء اكتشاف المدينة، حيث عرض الخبراء شبكة من المنازل تحت الأرض تمتد على ارتفاع 670 مترًا ومقابر مليئة بالجرار الذهبية والفضية، مما يشير إلى أن الأشخاص الذين عاشوا هناك كانوا أثرياء بشكل كبير، وكان يعتقد العلماء أن المدينة القديمة قد تم التخلي عنها في حوالي عام 400 بعد الميلاد، ثم دفنت تحت الجزيرة حتى ظهرت الحفريات في عام 2013.

وقال بيان لوزارة الثقافة اليونانية أن الحفريات في منطقة "بيليبونيس" اليونانية الجنوبية دليل على وجود مدينة تنيا القديمة، وظهرت الحفريات في نتائج أولية عام 1984، ولكن وجودها الرسمي للعلماء كان في 2013.

ويعتقد عالم الآثار، كونستانتينوس لاغوس، أن النتائج التي تم التوصل إليها تعتبر جزءا بسيطا من الأحداث الواقعية، ويعتقد أن هناك المزيد سيتم اكتشافه خلال الـ100 عام القادمة.

وأكد العالم لـ"بي بي سي"، أن السلاف (مجموعة هندو أوروبيَّة يتحدثون باللغات السلافيَّة المتنوعة) غزوا تلك المنطقة، ويعتقد أيضًا أن سكان تنيا قد هجروا المدينة وهربوا إلى التلال.