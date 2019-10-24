 مقتل انتحاريين اثنين وتدمير سيارة مفخخة في شمال أفغانستان - بوابة الشروق
الخميس 24 أكتوبر 2019 4:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟


النتـائـج تصويت

مقتل انتحاريين اثنين وتدمير سيارة مفخخة في شمال أفغانستان

أرشيفية
أرشيفية
كابول - د ب أ
نشر فى : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 4:04 م | آخر تحديث : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 4:04 م

أعلن الجيش الأفغاني، عن مقتل انتحاريين اثنين وتدمير سيارة مفخخة، في غارة جوية شنتها قوات الأمن في إقليم بلخ بشمال البلاد.

وأفادت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الخميس، نقلا عن بيان صادر عن فيلق شاهين 209، بأن قوات الأمن شنت الغارة في حوالي الساعة 02:10 مساء أمس الأربعاء، بقرية "شيخ طاش" في منطقة "شاهار بولاك".

وأضاف البيان أن الغارة الجوية أسفرت عن تدمير سيارة مدرعة ناقلة أفراد من طراز "همفي"، كانت محملة بالمتفجرات، ومقتل اثنين من الانتحاريين.

وأضاف الجيش أن المسلحين كانوا قد استولوا في وقت سابق على مدرعة "همفي"، وكانوا يعتزمون استخدامها في الهجوم على هدف غير محدد.

ولم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة، ومن بينهم طالبان، على الأمر حتى الآن.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك