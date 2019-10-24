مقتل انتحاريين اثنين وتدمير سيارة مفخخة في شمال أفغانستان

أعلن الجيش الأفغاني، عن مقتل انتحاريين اثنين وتدمير سيارة مفخخة، في غارة جوية شنتها قوات الأمن في إقليم بلخ بشمال البلاد.

وأفادت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الخميس، نقلا عن بيان صادر عن فيلق شاهين 209، بأن قوات الأمن شنت الغارة في حوالي الساعة 02:10 مساء أمس الأربعاء، بقرية "شيخ طاش" في منطقة "شاهار بولاك".

وأضاف البيان أن الغارة الجوية أسفرت عن تدمير سيارة مدرعة ناقلة أفراد من طراز "همفي"، كانت محملة بالمتفجرات، ومقتل اثنين من الانتحاريين.

وأضاف الجيش أن المسلحين كانوا قد استولوا في وقت سابق على مدرعة "همفي"، وكانوا يعتزمون استخدامها في الهجوم على هدف غير محدد.

ولم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة، ومن بينهم طالبان، على الأمر حتى الآن.