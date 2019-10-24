التضامن: قواعد البيانات يجب أن تكون في حالة من التحديث والتدقيق طالما تخص البشر

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قواعد البيانات حول العالم لا تكون مكتملة بنسبة 100%، موضحة: «قواعد البيانات طالما تخص البشر، يجب أن تكون في حالة من التحديث والتدقيق، لتغير ظروف الأشخاص».

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الأربعاء، أن قواعد البيانات حية طالما تخص البشر، وتحتاج إلى التحديد والمتابعة، مشيرة إلى أن التحديد والمتابعة يتم بربط قواعد البيانات مع بعضها البعض، بمجهود من الدولة.

وأشارت إلى أن قاعدة البيانات بالوزارة مكتملة الأرقام القومية يتم تحديثها بشكل دوري ومرتبطة بقواعد بيانات بالجمعيات المصرية الكبرى، موضحة: «متكاملة تغطي 30 مليون مواطن بكافة احتياجاتهم والأرقام القومية الخاصة بهم، بوجود أكثر من 90 سؤال تغطي حياته في مجالات التعليم والدخل والإنفاق».