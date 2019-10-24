نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس يلقي كلمة في ايوا يوم 9 أكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: برينا نورمان - رويترز

انتقد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم الخميس، تصرفات الصين ضد المتظاهرين في هونج كونج، فيما دعا إلى مزيد من التواصل بين أكبر اقتصادين في العالم، وذلك إطار خطاب انتقادي - طال انتظاره- لسجل بكين في حقوق الإنسان حيث يحاول البلدان إيجاد حل لحربهما التجارية.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن بنس قوله في الخطاب الذي ألقاه بمركز ويلسون في واشنطن اليوم الخميس، إن :" بكين زادت من تدخلاتها في هونج كونج و إنها تشارك في الإجراءات التي تقوض الحقوق والحريات في هونج كونج بموجب اتفاق دولي.

وكان نائب الرئيس الأمريكي حريصًا على موازنة انتقاداته وإمساكه بغصن الزيتون في آن واحد.

وأضاف بنس، بدلاً من "الفصل" بين البلدين ، تسعى الولايات المتحدة: "إلى الانخراط مع الصين وإلى انخراط الصين بشكل أوسع مع العالم".

وجاءت انتقادات بنس اللاذعة للصين بشكل غير مباشر ، في تصريحات استهدفت شركة نايك الأمريكية العملاقة للمستلزمات الرياضية ودوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وقال بنس :"نايك تروج لنفسها باعتبارها" بطل العدالة الاجتماعية المزعوم" ، ولكن عندما يتعلق الأمر بهونج كونج ، فإنها تفضل التخلي عن ضميرها الاجتماعي.

واتهم بنس دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين "بالانحياز إلى جانب الحزب الشيوعي الصيني وإسكات حرية التعبير".

وكان الدوري قد اعتذر عن تغريدة للرئيس التنفيذي لفريق هيوستن روكتس لكرة السلة دعم فيها المتظاهرين في هونج كونج، مما أثار غضب السلطات الصينية والعديد من مشجعي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في الصين.

وقال بنس: "إن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يتصرف مثل شركة تابعة مملوكة بالكامل للنظام الاستبدادي".