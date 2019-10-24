الإمارات ومعهد جورج تاون يطلقان مبادرة للنهوض بدور المرأة في مرحلة ما بعد النزاعات

أطلقت البعثة الإماراتية لدى الأمم المتحدة بالاشتراك مع معهد (جورج تاون) للمرأة والسلام والأمن، مبادرة مشتركة جديدة، وذلك على هامش الأسبوع رفيع المستوى المعني بالمرأة والسلام والأمن، بهدف النهوض بدور المرأة في مرحلة إعادة الإعمار ما بعد النزاعات.

وذكرت وكالة أنباء الأمارات اليوم الخميس أنه سيتم تطبيق المبادرة على مدى الـ12 شهراً المقبلة التي ستسبق الذكرى العشرين لاعتماد قرار مجلس الأمن 1325 /2000/ المتعلق بالمرأة والسلام والأمن.

وتتكون المبادرة من 4 حلقات نقاش، بالإضافة إلى إطلاق تقرير بحثي مهم خلال النصف الثاني من عام 2020 وخطة عمل برعاية الأمم المتحدة تهدف إلى معالجة الثغرات في المناهج المُراعية للمنظور الجنساني في مرحلة إعادة الإعمار ما بعد النزاعات، والتي لم يتم بحثها أو تطبيقها بالشكل الكافي.

وفي معرض حديثها عن المبادرة، قالت لانا نسيبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة: "نؤمن بأهمية خلق زخم قبل حلول الذكرى العشرين للقرار 1325 لتحديد التدابير التي يمكن لمجتمع الأمم المتحدة القيام بها خلال فترة الـ12 شهراً المقبلة لتعزيز مشاركة النساء والقيام بدور قيادي في عمليات حفظ السلام ومنع نشوب النزاعات".

وأضافت أن الأبحاث برهنت مرة تلو الأخرى قيمة إشراك المرأة في العمليات السياسة لضمان تحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة للجميع، مشيرة إلى أنه سيجري التعاون في تحديد التدابير والإصلاحات الملموسة التي يمكن للدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة تنفيذها والتشجيع على القيام بها لتعميم المنظور الجنساني في عمليات ما بعد النزاعات وفي الخدمات التي يتم تقديمها وتسهيلها من جانب الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى العشرين لصدور القرار 1325.

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لمعهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن ميلان فرفير: "نحتاج إلى إيلاء اهتمام أكبر للفترة الانتقالية الحرجة التي تلي انتهاء النزاعات في الدول، حيث تتيح هذه المرحلة فرصة خاصة لتمكين المرأة من المشاركة في وضع دستور جديد، وبناء مؤسسات ديمقراطية، والنهوض بالاستقرار وإتاحة الفرص الاقتصادية وتحقيق السلام المستدام".