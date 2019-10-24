الأمطار والفيضانات تودى بحياة 3 أشخاص في جنوب فرنسا

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أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الخميس، وفاة 3 أشخاص خلال سقوط الأمطار والفيضانات في جنوب فرنسا.

وقالت الوزارة في بيان إن أكثر من 2000 من رجال الأطفاء وأفراد الدفاع المدني نفذوا 1773 عملية خلال الثلاثة أيام الماضية.

ولم يشر البيان إلى أي تفاصيل حول الوفيات أو مكان وقوعها.

وقالت وزيرة البيئة الفرنسية إليزابيث بورن خلال زيارتها للمنطقة" حصيلة الضحايا كان يمكن أن تكون أكبر بالنظر لقوة الظاهرة التي شاهدنها أمس".

وكانت الفيضانات قد جرفت جزءا من خط السكة الحديد في مدينة مونبلييه أمس الأربعاء، مما دفع الشركة القائمة على إدارة السكك الحديدية لتعليق خدمات القطار فائق السرعة إلى إسبانيا حتى الرابع من نوفمبر المقبل.