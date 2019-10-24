التباطؤ العالمي يؤثر على نتائج «باسف» الألمانية للربع الثالث

أعلنت شركة "باسف" الألمانية العملاقة للكيماويات، اليوم الخميس، تراجع حجم أعمالها في الربع الثالث، متأثرة بتباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع أسعار بعض منتجاتها.

وذكرت الشركة اليوم أن حجم أعمالها تراجع بـ2% عن الربع نفسه من العام الماضي إلى 23ر15 مليار يورو (96ر16 مليار دولار). وتراجعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب بنحو الربع إلى 1ر1 مليار يورو.

وقال الرئيس التنفيذي مارتن برودر مولر إن "الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين يؤثر بصورة كبيرة على أعمالنا".

وبالنظر إلى الصورة العالمية، فإن هذه العوامل لا تؤثر على المصدرين الأوروبيين فقط، وإنما أيضا على الاقتصاد الأمريكي. ولفت برودر مولر إلى أنه بينما لا تزال الصين تحقق نموا، فإن هذا النمو أصبح بمعدل أقل.

وتراجع أيضا إنتاج قطاع السيارات، وهو مستهلك رئيسي لمنتجات باسف، مقارنة بالنصف الأول من العام.

واستفادت منتجات الشركة الزراعية من البداية الجيدة للموسم في أمريكا الجنوبية.

وأبقت الشركة على توقعاتها للعام الحالي بعدما كانت خفضتها في الصيف.