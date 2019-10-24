مشرعون أمريكيون يطالبون بسرعة إصدار تأشيرة دخول لقائد كردي سوري

طالب أعضاء جمهوريون وديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي وزارة الخارجية بسرعة إصدار تأشيرة دخول لقائد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في سوريا حتى يتسنى له زيارة الولايات المتحدة لبحث الموقف في بلاده.

وكتب الأعضاء لينزي جراهام ومارشا بلاكبيرن وكريس فان هولين وجين شاهين وريتشارد بلومنتال لوزير الخارجية مايك بومبيو يوم الأربعاء يطالبونه بإصدار تأشيرة للقائد العسكري مظلوم كوباني.

وجاءت المطالبة بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار في سوريا أصبح دائما وأنه قرر رفع العقوبات عن تركيا نتيجة لذلك. كما رفض الانتقادات الموجهة إليه بشأن قراره سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا الذي سمح بتعرض الأكراد، حلفاء واشنطن، لهجوم تركي.