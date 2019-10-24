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حصلت محطة معالجة الصرف الصحى بسرابيوم بالإسماعيلية على تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة "T.S.M".

وقال اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة محافظات القناه لمياة الشرب والصرف الصحى، تفقد المفتشين المعتمدين وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب للمحطة وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع مراحل تنقية مياه الشرب، وتوافر المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية.

وأضاف عصمت أن الشهادة تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات وإتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل بالمرفق وتوافر مؤشرات الأداء شهريا ومعايير المراقبة وضبط الجودة والتي تتمثل في صيانة الأجهزة دوريا لتحقيق أفضل الخدمات للمواطن.

من جانبها أكدت عبير خليل، المتحدث الرسمى للشركة أن الفترة المقبلة ستشهد دخول عدد من المحطات التابعة للشركة للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة والتى تساهم فى الحفاظ على أصول قطاع مياه الشرب والصرف الصحى من خلال الالتزام بالمعايير والقوانين وتقليل الطاقة المستهلكة وتقديم خدمة متميزة للمواطن الارتقاء والاهتمام بكفاءة العمل بالمحطات.