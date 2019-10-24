 السيسي: إفريقيا تسعى للبناء على ما شهدته من نمو اقتصادي ملموس السنوات الماضية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السيسي: إفريقيا تسعى للبناء على ما شهدته من نمو اقتصادي ملموس السنوات الماضية

نور رشوان
نشر فى : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 11:03 ص | آخر تحديث : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 11:03 ص

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفعاليات القمة الروسية الإفريقية، التي تستضيفها مدينة سوتشي الروسية.
وقال «السيسي»، في كلمته خلال الجلسة العامة للقمة الروسية الإفريقية، صباح الخميس، «نجتمع اليوم في أول قمة تضم دول قارتنا وروسيا، تحت شعار من أجل السلم والأمن والتنمية، بعد انقضاء قرابة ثلاثة شهور على القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي في نيامي، والتي شهدت إطلاق الأدوات التنفيذية لاتفاقية التجارة الحرة القارية».
وأضاف أن «ركائز الأجندة التنموية للاتحاد الإفريقي 2063، تقوم على تعزيز جهود الاندماج الإفريقي، وتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة في مجالات الصناعة والطاقة والزراعة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات».
وأوضح أن «دول الاتحاد الإفريقي تسعى للبناء على ما شهدته القارة من نمو اقتصادي ملموس في العشر سنوات الماضية».

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