 انفجار في تل أبيض شمال سوريا.. والقوات الموالية لتركيا تتهم الأكراد بتنفيذه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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انفجار في تل أبيض شمال سوريا.. والقوات الموالية لتركيا تتهم الأكراد بتنفيذه

انفجار سيارة مفخخة
انفجار سيارة مفخخة
د ب ا
نشر فى : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 10:14 ص | آخر تحديث : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 10:14 ص

انفجرت سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي صباح اليوم الخميس، مستهدفة مقرا لما يسمى بـ"الجيش الوطني السوري" التابع لتركيا.

وقال قائد عسكري في هذا الجيش، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "سيارة مفخخة انفجرت قرب أحد المقار العسكرية التابعة للجيش الوطني، ولم يصب أحد من عناصر المركز، إلا أن التفجير تسبب في إصابة 4 مدنيين من المارة في الشارع".

وحمل القائد العسكري قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي يقودها الأكراد، المسؤولية عن التفجير.

وكانت سيارة مفخخة انفجرت أمس في بلدة سلوك (20 كلم جنوب شرق مدينة تل أبيض) ما تسبب في مقتل 3 أشخاص وجرح 9 آخرين.

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