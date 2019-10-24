شركة بوش الألمانية تعتزم الاستغناء عن ألف وظيفة

أعلنت شركة بوش الألمانية لصناعة المعدات أنها ستستغني عن ألف وظيفة في ولاية بادن فيرتمبيرج جنوب غربي ألمانيا.

وقال رئيس قطاع قسم توجيه السيارات كريستيان زوبوتكا اليوم الخميس إن أنظمة توجيه قيادة السيارات في شفيبش جموند هي التي ستتأثر بذلك ، مضيفا القول: "يجب علينا الآن أن نتحرك من أجل إعادة قدراتنا على المنافسة والعمل في المستقبل من خلال إعادة هيكلة جذرية".

كانت صحيفة "شتوتجارتر تسايتونج" وصحيفة "ريمستسايتونج" أول من نشرتا هذا الخبر.

يعمل حاليا بفرع الشركة في شفيبش جموند خمسة آلاف عامل، وكانت الشركة أعلنت يوم الثلاثاء الماضي أنها ستستغني عن ما يصل إلى 1600 وظيفة نظرا لانخفاض الطلب على سيارات الديزل والبنزين خلال العامين المقبلين.

وأشارت الشركة إلى أن وظائف قطاع معدات التشغيل في كل من شتوتجارت-فويرباخ وشفيبردينجن هي التي ستتأثر بهذا الأمر.

كان اتفاق تم عام 2017 في شفيبش جموند نص على الاستغناء عن مئات الوظائف مع نهاية 2022، وسيضاف إليه الآن ألف وظيفة أخرى.

وقال متحدث باسم المدينة "هذا تحد بالنسبة لنا"، بينما قال عمدة المدينة ريتشارد أرنولد إنه تباحث مع إدارة الفرع ومجلس أعمال الشركة بهذا الشأن، مشيرا إلى أنه يراهن على أن الموقع لن يصبح محل شك بصفة كاملة، ولكن سيعاد توجيهه من جديد.

وقال زوبوتكا رئيس قسم نظم توجيه السيارات: "ندعم شفيبش جموند كمصنع رائد، وستبقى أهدافنا الرئيسية هي القدرة على التنافس وتحقيق الذات في المستقبل".

يعمل لدى شركة معدات السيارات بوش على مستوى العالم حاليا حوالي 410 ألف شخص منهم 140 ألف في ألمانيا.

وتقول بيانات الشركة عن شهر مايو الماضي إن الشركة بها حوالي 50 ألف وظيفة على مستوى العالم متعلقة بقطاع الديزل.