الصين تتفوق على فرنسا في مؤشر تيسير ممارسة الأعمال التجارية

تقدمت الصين على فرنسا في التصنيف السنوي للبنك الدولي لتيسير ممارسة الأعمال التجارية، وهو تحول يؤكد الاتجاه الآخذ في التوسع للاقتصادات النامية التي تلحق بنظيراتها الأكثر تقدماً.

وقفز ثاني أكبر اقتصاد في العالم من المركز الـ 46 العام الماضي إلى الـ31 على مؤشر تيسير ممارسة الأعمال التجارية، متقدما بمركز على فرنسا، التي ظلت في المركز الـ 32، وفقا لتقرير البنك الدولى.

وتمكنت بعض اقتصادات الشرق الأوسط من تحقيق تقدم، حيث جاءت السعودية والأردن والبحرين والكويت من بين أكبر 10 اقتصادات حققت تقدما بحسب المؤشر.

وجاء ضمن هذه المجموعة الأكثر تحسنا الهند وباكستان ونيجيريا، وهي ثلاث من الدول الأكثر كثافة سكانية، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج في تقرير لها اليوم الخميس.

وترتبط ممارسة الأعمال بصورة أكثر سهولة بمستويات أعلى من ريادة الأعمال، التي تدعم فرص عمل أفضل وإيرادات ضريبية حكومية أعلى ومكاسب شخصية أعلى، وفقًا للتقرير.

ويمكن أن تساعد هذه النتائج في الدعم اللازم للاقتصاد العالمي المتراجع، والذي يتوقع صندوق النقد الدولي أنه سيتباطأ في العام الجاري بنسبة 3%، وهو المعدل الأضعف منذ الأزمة المالية العالمية.