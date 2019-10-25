 القوات المسلحة السودانية تُنظم مهرجان الإبداع العسكري الأحد المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القوات المسلحة السودانية تُنظم مهرجان الإبداع العسكري الأحد المقبل

الخرطوم - أ ش أ
نشر فى : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 11:09 م | آخر تحديث : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 11:09 م

أعلنت القوات المسلحة السودانية، أنها ستنظم "مهرجان الإبداع العسكري السادس عشر"، تحت رعاية رئيس الأركان المشتركة السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، خلال الفترة من 27 أكتوبر الجاري، وحتى 11 نوفمبر المقبل.

وأوضح الإعلام العسكري أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، سيحضر ختام المهرجان، الذي تنظمه الإدارة العامة للتوجيه والخدمات، تحت شعار "فلتدم أنت أيها الوطن".

ويشمل المهرجان على أشكال مختلفة من الإبداع، منها الأغاني الوطنية، وإلقاء الشعر، وفنون المسرح والدراما، والقصة القصيرة.

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